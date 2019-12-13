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باللون الأسود.. هبة مجدي تخطف الأنظار على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:27 م
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هبة مجدي
هبة مجدي
هبة أحمد - تصوير: مصطفى الديب
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بدأ توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة هبة مجدي لتكريمها على دورها في مسلسل "ولد الغلابة".

وتألقت هبة بفستان باللون الأسود،يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً وراء ظهرها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

يُشار أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، إدوارد،هادي الجيار، سلوي عثمان، مي عمر،ريم سامي،تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

والجدير بالذكر أنَّ هبة تشارك حاليًا في مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة،والمسلسل بطولة محمد رجب،أشرف زكي، هبة مجدي ،محمود حجازي عبير صبري، دينا فؤاد، محمد عز، هاجر أحمد ، رندا البحيري أحمد حلاوةوهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.
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