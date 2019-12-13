مصري يخترع برنامج يتفوق على "GPS": التطبيق في مصر قريبا



وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أنه تخصص في الهندسة الجغرافية، ويستكمل دراسته حاليا في اليابان، حيث يعمل على تصميم برامج تسهل من الوصول إلى الأماكن الضيقة.



وكشف أن وزارة الاتصالات ستضم برنامجه إلى شبكة الاتصالات المصرية قرببا، ليعلق الإعلامي أحمد فايق: "يعني عندنا مخترع مصري، والدولة لم تتركه وحرصت على ضمه إليها".



قال حمادة رزق، مدرس مساعد بقسم هندسة الحاسبات جامعة طنطا، إنه حصل على المركز الثاني عالميا في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية بأمريكا، موضحًا أنه نجح في تصميم برنامج يتفوق على الـ "gps" في دقة التتبع بنسبة 202%.