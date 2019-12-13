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كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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كهربا
كهربا
عمر محمد
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة اليوم الجمعة مع محمود عبد المنعم "كهربا" الصفقة الجديدة بالقلعة الحمراء.

وتعاقد النادي الأهلي اليوم الجمعة بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر مقابل سداد 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.

واستفسر رينيه فايلر من كهربا في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة إثارته للأزمات والمشاكل داخل الفريق في حال عدم مشاركته في المباريات الرسمية وهو الأمر الذي حذر السويسري جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك مواطنه فايلر من كهربا في الأهلي.

ونفي كهربا للسويسري فايلر مزاعم جروس مدرب الزمالك السابق عنه في جلسته الودية اليوم الجمعة في النادي الأهلي بالجزيرة، مؤكداً على مدرب الأحمر إنه جاء لحصد البطولات وتحقيق إنجازات جديدة في تاريخه كلاعب في الفترة القادمة وليس ضيف شرف بالفريق الأحمر في السنوات القادمة.

وعلق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي على انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" إلى القلعة الحمراء اليوم الجمعة.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي والزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة تبدأ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.


وكتب مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي على إنستجرام : "كنت اتمنى أن يحدث ذلك في فترة وجودي، هنيئاً للنادي الاهلي".


وأعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء.

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه اهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من سنوات.

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

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