معتز هشام يصل إلى حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية

انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية وسط توافد عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام.



وقد وصل الطفل معتز هشام بطل مسلسل ممالك النار على الريد كاربت، كما كان النجم أحمد السقا أول الحاضرين للحفل.



ويجسد معتز خلال ممالك النار، شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" وحقق من خلالها نجاحًا ساحقًا.



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.