Advertisements
Advertisements
Advertisements

معتز هشام يصل إلى حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
معتز هشام
معتز هشام
لمياء علي
Advertisements
انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية وسط توافد عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام.

وقد وصل الطفل معتز هشام بطل مسلسل ممالك النار على الريد كاربت، كما كان النجم أحمد السقا أول الحاضرين للحفل.

ويجسد معتز خلال ممالك النار، شخصية  "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" وحقق من خلالها نجاحًا ساحقًا.

جدير بالذكر أن  مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ أقل من ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

07:35 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status