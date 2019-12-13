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أخبار البورصة المصرية .. قيم التداول بالبورصة تقترب من الـ 10 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تداولات البورصة المصرية

إرتفعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى اليوم الجمعة الموافق 12-12-2019 ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
بورصة النيل تسجل تداولات بـ 11.2 مليون جنيه 

وسجات قيم التداولات ببورصة النيل في أسبوع نحو 11.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.8 مليون ورقة منفذة على 815 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.47% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.53%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


أخبار البورصة المصرية 

وتكبدت البورصة المصرية  خسائر بنحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13358.47 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 520.69 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.57% مغلقًا عند مستوى 1360.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.4% مغلقًا عند مستوى 15784.35 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوي 418.8 نقطة .

قيم التاولات بالشركات المدرجة بمؤشرات البورصة المصرية

وبلغت قيم التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية  بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 198.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 38.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 338.8 مليون جنيه، بحجم تداول 163.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.2 مليار جنيه بحجم تداول 361.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 61.4 ألف ع


196.6 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية في أسبوع من التداولات  

تسببت مبيعات الأجانب  بالبورصة المصرية الي تراجع المؤشرات بشكل جماعي خلال جلسات الأسبوع الماضي  حيث وصلت الي 196.6 مليون جنيه، ، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 35.3%، والعرب على 4.3% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 2.2 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.4% وسجل العرب نحو 8.8%.

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