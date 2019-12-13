الشرطة الكتالونية تصدر بيان رسمي عن الكلاسيكو

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ستضمن عدم تأثرها بأي احتجاجات مطالبة باستقلال إقليم كاتالونيا، مقررة في اليوم ذاته.









قال رئيس شرطة إقليم كاتالونيا للصحافيين، إدوارد سالينت: "سيتم نشر نحو 3 الآف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".









وأضاف: "الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات، لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة".









وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن تم تأجيلها بناء على طلب رابطة الدوري بسبب مخاوف أمنية عقب احتجاجات في كاتالونيا، إثر حبس 9 قادة يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا.









ودعت جماعة تسونامي الديمقراطية للاحتجاج قبل المباراة بـ4 ساعات في عدة مناطق حول الملعب.









وأوضحت أن هذه الاحتجاجات تمثل جزءاً من جهودها للمطالبة بفتح حوار بين إسبانيا وسلطات كاتالونيا، بشأن مطالب الاستقلال.









ولم تطالب الجماعة المحتجين بمنع الجماهير من دخول الملعب أو تعطيل المباراة، لكنها قالت إنها أعطت تعليمات للجماهير التي ستكون داخل الملعب.









وحث السياسيون في كاتالونيا الناس على الاحتجاج، بينما قالت تسونامي الديمقراطية أن أكثر من 18 ألف شخص أكدوا مشاركتهم في الاحتجاجات.









ونظمت هذه الجماعة من قبل احتجاجات واسعة في مطار برشلونة، وقطعت الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا.



