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مورينيو يعلق على تجديد عقد كلوب مع ليفربول

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
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احتفى مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، بتجديد عقد المدرب الألماني يورغن كلوب مع ناديه ليفربول، وأكد أن هذه أخبار جيدة.


قال مورينيو خلال مؤتمر صحافي: "أخبار جيدة لمشجعي ليفربول لأنهم يُقدرونه كثيراً، وأيضاً أخبار جيدة بالنسبة للبريميير ليغ، لأننا نرغب في تواجد أفضل اللاعبين والمدربين وهو واحد منهم، إنها أخبار إيجابية للجميع".


وبعد تجديد عقده، سيُكمل كلوب عامه التاسع داخل ملعب أنفيلد، بعد وصوله للفريق عام 2015 قادماً من بروسيا دورتموند، الذي أمضى معه 7 مواسم.

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