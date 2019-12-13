"لسانك حصانك".. 5 تصريحات وضعت أصحابها في مواقف مُحرجة (أبرزهم مرتضي وآخرهم بلال)

"لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك".. يعبر هذا المثل الشعبي على ضرورة وزن الأشخاص للكلام قبل أن يتفوهوا به، وذلك بعدما كثر في هذا الزمان من يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد والذي يكون أحيانًا سببًا في إدانتهم أو وضعهم في مواقف مُحرجة.





ويشهد الوسط الرياضي حاليًا على موجة من إطلاق التصريحات الغريبة والغير منطقية احيانًا وبدون مبرر واضح على التلفظ بها وآخرها هجوم أحمد بلال مهاجم الأهلي ضد مصطفي محمد مهاجم الزمالك الشاب، ومحاولة التقليل منه ومن قدراته الهجومية دون سبب لذلك، بل وصل الأمر أنه دخل في رهان على فشل اللاعب بدلًا من دعمه ومساندته.





وتسببت تصريحات أحمد بلال العجيبة في موقف محرج له وعرضته لموجة كبيرة من الانتقادات والسخرية بعدما نجح مهاجم الزمالك في تسجيل هدفًا في شباك بيراميدز في مباراة الأمس، وتسبب في خسارة مهاجم الأهلي السابق الرهان مع مهيب عبد الهادي على فشل اللاعب في هز الشباك بهذه المباراة تحديدًا.





ويستعرض " الفجر الرياضي " بعض التصريحات التي وضعت أصحابها في مواقف مُحرجة خلال الفترة الأخيرة:-





جمال عبد الحميد:





نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبد الحميد دخل في تحدي كبير الموسم الماضي، وراهن الجميع على تتويج الزمالك بالدوري الممتاز وقال حرفًا: " لو الزمالك ماخدش الدوري هذا الموسم يبقي أنا مابفهمش كورة"، وتوج الأهلي باللقب في الأسابيع الأخيرة، ليصبح لاعب الأبيض السابق مادة للسخرية على السوشيال ميديا.





خالد الغندور:





أطلق الإعلامي خالد الغندور تصريحًا خلال مفاوضات الزمالك مع الصربي ميتشو لقيادة الفريق وقال: " ميتشو أفضل من جروس 900 مرة"، وكان المدرب السويسري كريستيان جروس توج مع الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية، وبالفعل تعاقد الأبيض مع المدرب الصربي والذي قدم نتائج سيئة مع الفريق وتمت إقالته بعد الخسارة أمام مازيمبي، ليبقي هذا التصريح يطارد "بندق" حتي يومنا هذا.





مرتضي منصور:





صرح رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور قبل مباراة فريقه أمام إنبي بالجولة السادسة بالدوري الممتاز بالموسم الحالي قائلا: " مباراة الزمالك القادمة أمام انبي بقيادة حلمي طولان، الزمالك سيتمكن من الفوز بـ 6 أو 7 أهداف وستكون نهاية مدرب المنافس"، ولكن حدثت المفاجأة وخسر الأبيض 2-1، ليتعرض "منصور" لموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.





أمير مرتضي:





دخل أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في تحدي مع الإعلامي كريم خطاب بعدما توقع الأخير إثارة "كهربا" مشكلة في الزمالك، ورد عليه "أمير" بتغريدة على حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "معلومة مؤكدة برضه.. القلق ده كان زمان يا كيمو ركز في القلق اللي موجود الناحية التانية، وحتى لو هيكون في قلق في برضه نظام قوي ورادع بيطبق على أي حد.. سكرين شوت برضه، كذب المنجمون ولو صدقوا".





وصدق توقع "خطاب" وبالفعل آثار "كهربا" مشاكل داخل الزمالك ورحل بشكل مفاجئ بعدما فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد وانتقل لنادي أفيس البرتغالي ومنه للأهلي، ليصبح هذا التصريح دليل إدانة ضد أمير مرتضي في فشله في الحفاظ على استقرار الفريق كما وعد الجمهور.