أحمد فايق يعرض قصة حقيقية.. ويؤكد: "مصر تستطيع"



وقالت بدرية محمد، صاحبة الواقعة، إن زوجها هو صديق شقيقها، وبعد خطوبتهما سقطت من البلكونة وتعرضت لكسر في العمود الفقري، مشيرة إلى أن زوجها لم يتركها بعد أن أصبحت قعيدة، وأصر على اتمام الزواج رغم ظروفها.



ومن ناحيته، عقب إبراهيم، أنه تعرف على زوجته وهى سليمة، وقرر أنه لن يتركها بعد أن أصيبت بهذا المرض، مضيفا: "أنا عرفتها وهى سليمة، ومينفعش أسبها بعد اللي حصل"، لافتا إلى أن ابنتهم الوحيدة مريم هى من جعلت لحياتهم طعم، وهدف.



وأعرب الإعلامي أحمد فايق، عن غعجابه بقصة تلك العائلة، قائلا: "الأسرة دي بتأكد أن مصر لازم تستطيع".



عرض الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، تقرير مصور عن قصة حياة ثلاثي حولوا الألم إلى حياة جديدة، وهم بدرية وإبراهيم ومريم.