البنك الزراعي يجدد مبادرة لتسوية الديون المتعثرة مع الفلاحين

أعلن البنك الزراعي المصري، اليوم الجمعه، عن تجديدة مبادرته لتسوية الديون المتعثرة لدي عملائة من الشركات والأفراد بأرصدة اقل من 10 ملاين جنيه بعد موافقة البنك المركزي على تجديدها.

وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي خلال تصريحات صحفية، "إن البنك المركزي وافق على طلب البنك لتجديد المبادرة حتى نهاية نوفمبر 2020 التى كانت قد انتهت في يونيو الماضي خاصة أنه سيستفيد منها عدد كبير من عملاء البنك من مزارعين وفلاحين."

وجاء موافقة البنك المركزي على تجديد مبادرة تسوية الدبون المتعثرة في الوقت الذي اعلن فيه عن مبادرة لاسقاط فوائد ديون بقيمة 31 مليار جنيه على اصحاب المصانع المتعثرة في محاولة منه لدعم القطاع الصناعي.