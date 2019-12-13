تعرف على تفاصيل "المحاكمة" أولى عروض مسرح الشباب العالمي للمخرج خالد جلال

يستعد المخرج المبدع خالد جلال، لتقديم مسرحية بعنوان "المحاكمة" والتي ستكون أولى عروض مسرح الشباب العالمي في نسخته الثانية.



وتعتبر المحاكمة هي النسخة المستوحاة من القصة القصيرة "محاكمة سانتا كلوز"، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين.



ملخص العرض



ويتضمن العرض عدة مشاهد سنستعرضها لكم بالتفصيل خلال السطور المقبلة.



المشهد الأول



يعرض المشهد الأول حياة الأطفال الذين فقدوا طفولتهم وصاروا كبارًا يصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية مطالبين بمحاسبة ومحاكمة من لم يمنحهم السعادة والأمل وتركهم في مواجهة مع التنمر ونقص الغذاء.



المشهد الثاني



وهنا سيدخل قاضي الإنسانية ويسأل الأطفال الكبار عن المتهم وحينها يقولون له أنه من قتل الحلم في أنفسهم.



المشهد الثالث



الأمهات يرفضن الخروج من قاعة المحكمة ويطالبن قاضي الإنسانية بالبقاء مع أبنائهن وبناتهن.



المشهد الرابع



القصة الأولى.. الأطفال يموتون في مناطق تعاني من نقص الدواء والماء النظيف والغذاء الصحي



المشهد الخامس



القصة الثانية.. الأطفال يجبرون على العمل في أعمال شاقة لاتناسب أعمارهم وتعرضهم للخطر.



المشهد السادس



أطفال يعيشون في قرى يجتاحها الإرهاب ويحيط بهم الخوف والرعب.



المشهد السابع



ويتم الزج بهؤلاء الأطفال في مؤامرة ضد بلادهم بهدف هدمها من قبل النخبة الفاسدة.



المشهد الثامن



وهنا تظهرالجميلة التي لاتكبر وهي من ذوي الهمم وتتحدى التنمر من قبل البعض وتلقنهم درسًا في المحبة الغير مشروطة، بالرضا والإقناع.



المشهد التاسع



يقسم بابا نويل بأنه لو أدرك عذاب هؤلاء الأطفال لزارهم في بلادهم دون أن يكترث بالخطر الذي قد يهدد حياته.



المشهد العاشر



هل سيحكم القاضي ببراءة المتهم أم بإدانته؟.



يشار إلى أن عرض مسرح شباب العالم يضم نخبة من الفنانين وهم: محمد عبده، بسنت صيام، ومريم الجندي، وإيمان الشريف وإيمان غنيم، وغادة طلعت وريهام الشينواني ومروة عيد واميرة رضا ورنا خطاب وحبيبة حاتم، يسرا كرم ومايا ماهر ومحمد عربي، وفاروق قاسم، وحسين عبدالله أحمد الحسيني ريهام محي الدين نهى تامر بلال علي زياد زعتر، خالد الشامي، رأفت زين احمد كيكار شريف عبدالمنعم محمد حسيب كريم شهدي، هيثم حسام.





أغاني العرض



وتتضمن المحاكمة عدة أغاني، وجميعها من توزيع أحمد طارق يحيى، وهم كالتالي:



_ المحاكمة من كلمات خالد جلال وألحان شريف عبد المنعم.



_ أنا صياد وهي من كلمات عماد عبد المحسن، لحن شريف عبد المنعم.



_ نام ياصغيري.. كلمات عماد عبد المحسن وألحان أحمد كيكار.



جدير بالذكر أن المحاكمة هي عنوان عرض افتتاح النسخة الثانية من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم ومن صياغة وإخراج خالد جلال.