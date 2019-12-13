Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز يوضح حقيقة رحيل ديسابر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي مستمر في منصبه ولا صحة على الإطلاق لما يشاع حول رحيله خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.


أوضح سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن المدير الفني مستمر مع الفريق ويستعد حاليا للتحضير لإستكمال طموح الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن المدرب يلقى كل الدعم منه ومن الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة.


وفي رده حول إمكانية توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك، قال المدير الرياضي إنه شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم، وفي حال وجود قرارات يرغب النادي في الإعلان عنها، ستعلن في الوقت المناسب.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الدولار يرتفع من جديد أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ 41 دقيقة

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

06:55 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status