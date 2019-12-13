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حصاد البورصة المصرية .. خسائر تتجاوز الـ 8 مليار جنيه خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضي.

تداولات البورصة المصرية

وعلي صعيد التداولات الي حققتها البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع ، فقد ارتفعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
بورصة النيل 

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 11.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.8 مليون ورقة منفذة على 815 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.47% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.53%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بطرح أرامكو السعودية والذي نال كثيرا  من البورصة خلال  جلسات هذا الأسبوع  علي الرغم من طرح شركة راميدا بالبورصة المصرية إلا انها لم تحقق النجاح المتوقع.

وتراجع المؤشر الرئيسي  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13358.47 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 520.69 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.57% مغلقًا عند مستوى 1360.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.4% مغلقًا عند مستوى 15784.35 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوي 418.8 نقطة .


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مبيعات  الأجانب  قد  سجلت نحو 196.6 مليون جنيه، ، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 35.3%، والعرب على 4.3% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 2.2 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.4% وسج

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