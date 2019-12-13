Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وصول الرئيس السيسي والسيدة انتصار لافتتاح مسرح شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد المسلمي
Advertisements
وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرمه السيدة انتصار السيسي؛ لافتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي ينعقد للعام الثالث على التوالي.

وكان شباب العالم بدأ التوافد اليوم، على المسرح في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

جدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم مسرح شباب العالم الفجر السيسي يفتتح منتدى شباب العالم السيسي يفتتح مسرح شباب العالم

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعة و نصف

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ 42 دقيقة

الدولار يرتفع من جديد أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي لـ حضور منتدى شباب العالم: "أهلا بكم في مصر.. وبحبكم"

عاجل.. بعد قليل السيسي يشهد جلسة الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم 2018

من هو المخرج خالد جلال الذي يترأس "مسرح شباب العالم" بتوجيه من السيسي؟

من هو المخرج خالد جلال الذي يترأس "مسرح شباب العالم" بتوجيه من السيسي؟

مسرح منتدى شباب العالم 2019 يتبنّى شعار إحياء الإنسانية

مع ترقب إطلاق النسخة الثالثة بشرم الشيخ.. تعرف على أغنيات منتدى "شباب العالم" بدورتيه السابقتين ومفاجآت الأغنية المنتظرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

06:55 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status