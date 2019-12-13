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هكذا روجت رنا سماحة لحفلها المقبل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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رنا سماحة
رنا سماحة
نادين نجدي
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روجت الفنانة رنا سماحة، لحفلها في رأس السنة من خلال نشر صورة لحفلات رأس السنة عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" .

وكانت الصورة تضم أكثر من حفل لفنانين كثيرة ومنهم حفل رنا، وهو في دهب، وأيضاً حفل دولي شاهين في الإسكندرية، وحفل سرين عبد النور في شرم الشيخ، وحفل محمد فؤاد في القاهرة، ودينا في القاهرة، كاتي بيري في الأهرامات، ومحمد منير في التجمع الخامس، وعمرو دياب في الغردقة.

وأعلنت من قبل سماحة، لجمهورها عن أولى حفلاتها في رأس السنة المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى من خلال نشر صورة لبوستر حفلتها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن آخر عمل لرنا سماحة أغنية "أميرة الحب"، وحققت نجاحاً كبيراً على موقع "يوتيوب" وأستعانت في الفيديو كليب بملك جمال لبنان .
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