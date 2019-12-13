احتفال مصرللطيران بوصول أول رحلة لشركة Asiana الكورية لمطار القاهرة





وقال المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية: يسعدنا تقديم الخدمة الأرضية لاكبر الشركات الكورية من خلال تعاقد جديد مع الشركة علي خدمة رحلة أسبوعية قابلة للزيادة بطراز البوينج B777 التي تتسع لأكثر من ٣٠٠ راكبا لينضم عميل جديد لمصر للطيران للخدمات الأرضية.



وقام فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية بإستقبال الركاب بمبني الركاب رقم ٣ وتوزيع هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.

احتلفت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مساء اليوم بوصول أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي الي مطار القاهره الدولي وعلي متنها ٣٠٠ راكبا.