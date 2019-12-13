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نجم تشيلسي يُود العودة إلى برشلونة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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رحب بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي بفكرة العودة من جديد للعب مع ناديه القديم برشلونة إذا أُتيحت له الفرصة مستقبلاً.

وابتعد بيدرو عن المشاركة مع البلوز في الموسم الجاري وشارك فقط في تسعة لقاءات بكل المسابقات.

وقال بيدرو في تصريحات لشبكة سير كاتالونيا: "الجميع يعرف ماذا يعني لي برشلونة ودائماً هناك الفرصة للعودة هناك، هذا أمر كررته مراراً".

وأضاف:"هذا نادي له حب خاص لدي وعشت معه تجارب عدة، أمضيت أعوام عدة هناك وشعرت بحب الجميع".
واختتم بيدرو تصريحاته قائلاً: "بالتأكيد أرحب بالعودة لهناك ولكن أظن أن الأمر صعب الحدوث ولكن تبقى دائمًا الفرضية".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية مؤخرًا أن بيدرو قد يرحل في يناير القادم وأكدت التقارير أن أستون فيلا هو من أكثر الأندية المهتمة بخدماته.

وذكرت التقارير أن بيدرو رحل عن برشلونة في 2015 وانتقل إلى تشيلسي بناء على طلب مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية بريطانية مطلع الشهر الجاري أن إدارة أستون فيلا الإنجليزي تدرس ضم بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلًا عن التلجراف البريطانية إلى أن أستون فيلا يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع الإسباني بيدرو في الشتاء المقبل مما يهدد مشاركة تريزيجيه نجم منتخب مصر مع الفيلانز.

ويعتبر انضمام بيدرو البالغ من العمر 32 عامًا تهديدًا حقيقيًا لمشاركة تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا، حيث يشغل الإسباني نفس المركز وهو الجناح الأيسر والأيمن.

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