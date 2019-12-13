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رامي صبري يهدي جائزة أحسن مطرب في الوطن العربي لزوجته
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:12 م
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نادين نجدي
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نشر الفنان رامي صبري، فيديو تكريمه في مهرجان نجم العرب، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
أهدى صبري الجائزة لزوجته، وشكر الجمهور الذي قام بالتصويت له بأنه أحسن مطرب في الوطن العربي، وأن ألبومه أفضل ألبوم لعام 2019.
علق صبري على الفيديو قائلاً:"حصولي علي جائزة أفضل مطرب في الوطن العربي وأفضل ألبوم لعام 2019..من مهرجان #نجم_العرب..#رامي_صبري #Ramy_Sabry" .
تفاعل الجمهور على الفيديو وحصل على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"تستاهل أكتر"، وعلق معجب آخر:"مبروووووك" ، وعلق آخر:"مبروك يا فنان تستاهلها والله" .
حقق ألبوم رامى صبرى الأخير"فارق معاك" نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم " 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
أهدى صبري الجائزة لزوجته، وشكر الجمهور الذي قام بالتصويت له بأنه أحسن مطرب في الوطن العربي، وأن ألبومه أفضل ألبوم لعام 2019.
علق صبري على الفيديو قائلاً:"حصولي علي جائزة أفضل مطرب في الوطن العربي وأفضل ألبوم لعام 2019..من مهرجان #نجم_العرب..#رامي_صبري #Ramy_Sabry" .
تفاعل الجمهور على الفيديو وحصل على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"تستاهل أكتر"، وعلق معجب آخر:"مبروووووك" ، وعلق آخر:"مبروك يا فنان تستاهلها والله" .
حقق ألبوم رامى صبرى الأخير"فارق معاك" نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم " 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
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