رامي صبري يهدي جائزة أحسن مطرب في الوطن العربي لزوجته

نشر الفنان رامي صبري، فيديو تكريمه في مهرجان نجم العرب، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



أهدى صبري الجائزة لزوجته، وشكر الجمهور الذي قام بالتصويت له بأنه أحسن مطرب في الوطن العربي، وأن ألبومه أفضل ألبوم لعام 2019.



علق صبري على الفيديو قائلاً:"حصولي علي جائزة أفضل مطرب في الوطن العربي وأفضل ألبوم لعام 2019..من مهرجان #نجم_العرب..#رامي_صبري #Ramy_Sabry" .



تفاعل الجمهور على الفيديو وحصل على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"تستاهل أكتر"، وعلق معجب آخر:"مبروووووك" ، وعلق آخر:"مبروك يا فنان تستاهلها والله" .



حقق ألبوم رامى صبرى الأخير"فارق معاك" نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم " 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

