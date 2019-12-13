متى وكيف بدأ تخطيط الأهلي للتعاقد مع كهربا؟ الفجر الرياضي يُجيب

أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.



وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ومن المُنتظر أن يخضع كهربا، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بداية من العام الجديد.



واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية منتصف الإسبوع المقبل.



متى وكيف بدأ تخطيط الأهلي للتعاقد مع كهربا؟



واجتمعت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح مع إدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، منذ 10 أيام وتحديدًا في 3 ديسمبر الماضي، حيث أوصت الأولى بالتعاقد مع اللاعب، بعد مراجعة كل ملفاته قانونيًا.



وفور انتهاء الاجتماع، أجرى أمير توفيق مكالمة هاتفية باللاعب لمعرفة رأيه حول ارتداء الفانلة الحمراء، وهو ما رحب به اللاعب مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للتوقيع على العقود.



وطالب توفيق، كهربا بضرورة إنهاء تعاقده مع أفيس البرتغالي، دون تدخل من النادي الأهلي، وهو ما حدث بعد ذلك عن طريق اللاعب بعد دفع الشرط الجزائي، قبل أن يتم عقد جلسة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.



ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.



واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.



ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.



وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.