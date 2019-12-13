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إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:55 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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زف نادي إنتر ميلان الإيطالي أخبار سارة لنادي برشلونة الإسباني بخصوص نجم الفريق.

إنتر ميلان يفشل في تجديد عقد مارتينيز
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان فشل في مفاوضات تجديد عقد الأرجنيتني لوتارو مارتينيز مهاجم الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان فشل في الوصول إلى حل مع ممثلي مارتينيز لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
وذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان كان يرغب في رفع الشرط الجزائي في عقد لوتارو ليصل إلى 200 مليون يورو ولكن رفض مديرين أعماله هذا الطلب ووصلت المفاوضات إلى حائط سد بينهم.

خبر سار لبرشلونة
وأكدت الصحيفة أن هذه الأنباء تعتبر أنباء سارة لنادي برشلونة الذي كان قد أظهر رغبة كبيرة في ضم لوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.
وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية قإن نادي إنتر ميلان سيحاول مرة أخرى لإقناعه بتجديد عقده الفترة القادمة وضمان بقاءه مع الفريق.

مشاركات لوتارو مارتينيز مع نادي إنتر ميلان هذ الموسم
وقد شارك لوتارو مارتينيز في 21 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع هدف وحيد.

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الكلمات المفتاحية

لوتارو مارتينيز برشلونة إنتر ميلان

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