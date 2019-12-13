نجم ريال مدريد يتحدي رونالدو قبل قرعة دوري أبطال أوروبا





قبل اللاعب الدولي الاسباني كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني تحدي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي قبل قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال كارفخال في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: كريستيانو رونالدو يريد مواجهتنا في النهائي أقبل هذا الرهان ووجودنا في النهائي ضد بعضنا البعض سيكون مرضيا للجميع".





وأضاف لاعب ريال مديد:" مبابي واحد من أفضل اللاعبين، وسيكون من الجيد بالنسبة له الانضمام لريال مدريد، لأن الميرينجي يضم الأفضل دائمًا من المحزن الإصابة التي تعرض لها هازارد، لأنه كل يوم يتحمل مسؤولية أكبر في الفريق، وكان على مستوى رائع قبل الإصابة".





واختتم اللاعب الدولي الاسباني تصريحاته:" أنا لعبت في مركز الظهير الأيسر ضد غرناطة، كما لعب ناتشو فيه أيضا ويمكن لميليتاو أيضًا وسنرى ماذا سيقرر زيدان قبل مباراة الكلاسيكو فيما يتعلق بالتأمين نحن هادئون ونأمل أن نلعب المباراة بكل الضمانات سنلعب حين يخبرونا لكننا حاليًا نركز على فالنسيا، فهي مباراة بثلاث نقاط مثل الكلاسيكو سنخوض الكلاسيكو بعدد ساعات راحة أقل من برشلونة، وبعد مباراة صعبة في الميستايا ضد فالنسيا، لكننا سنبذل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز".