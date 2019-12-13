Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يتحدي رونالدو قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:52 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
علي ماهر حلمي
Advertisements

قبل اللاعب الدولي الاسباني كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني تحدي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي قبل قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كارفخال في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: كريستيانو رونالدو يريد مواجهتنا في النهائي أقبل هذا الرهان ووجودنا في النهائي ضد بعضنا البعض سيكون مرضيا للجميع".

وأضاف لاعب ريال مديد:" مبابي واحد من أفضل اللاعبين، وسيكون من الجيد بالنسبة له الانضمام لريال مدريد، لأن الميرينجي يضم الأفضل دائمًا من المحزن الإصابة التي تعرض لها هازارد، لأنه كل يوم يتحمل مسؤولية أكبر في الفريق، وكان على مستوى رائع قبل الإصابة".

واختتم اللاعب الدولي الاسباني تصريحاته:" أنا لعبت في مركز الظهير الأيسر ضد غرناطة، كما لعب ناتشو فيه أيضا ويمكن لميليتاو أيضًا وسنرى ماذا سيقرر زيدان قبل مباراة الكلاسيكو فيما يتعلق بالتأمين نحن هادئون ونأمل أن نلعب المباراة بكل الضمانات سنلعب حين يخبرونا لكننا حاليًا نركز على فالنسيا، فهي مباراة بثلاث نقاط مثل الكلاسيكو سنخوض الكلاسيكو بعدد ساعات راحة أقل من برشلونة، وبعد مباراة صعبة في الميستايا ضد فالنسيا، لكننا سنبذل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم ريال مدريد رونالدو

أخبار تهمك

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ أقل من ساعة

احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

منذ ساعتين

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يعود لإسبانيا

كيف كانت كرة القدم قبل آخر كلاسيكو بدون ميسي وكريستيانو رونالدو؟

أكثر 10 لاعبين في برشلونة وريال مدريد خوضا للكلاسيكو

"كورتوا" وقصة خمس أعوام.. من خصم إلى حامي عرين ريال مدريد

ريال مدريد يحتج على موعد الكلاسيكو

أخبار ريال مدريد.. رونالدو نادم على الرحيل والصفقة الكبرى تطبخ على نار هادئة ونجم الملكي في طريقه للرحيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status