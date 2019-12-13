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بعد إنضمامه رسميا.. السر وراء تسمية محمود عبدالمنعم بـ"كهربا"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، بشكل رسمي، لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ في شهر يناير المقبل.

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، وذلك قبل رحيله في وقت سابق عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وبعد إنضمام محمود عبد المنعم إلى جدران القلعة الحمراء، أصبحت الجماهير تتسأل عن سبب تسمية اللاعب بـ"كهربا"،لذلك نرصد لكم في السطور التالية السر وراء ذلك.

كهربا يكشف سبب تسميته بهذا اللقب
أكد محمود عبد المنعم كهربا، في تصريحات صحفية سويسرية خلال فترة احترافه في نادي لوزيرن السويسري معلقا عليها: "مدرب قطاع الشباب هو صاحب إطلاق هذا اللقب علي، بسبب سرعتي في المباريات التي توازي سرعة التيار الكهربائي".

بدر رجب يكشف سبب لقب كهربا
كشف بدر رجب، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين في الأهلي، خلال تصريحاته لقناة "أبوظبي الرياضية"، عن أسباب إطلاقه لقب "كهربا" على محمود عبد المنعم قائلاً: "فيه مواقف أثبت فيها كهربا شقاوته كثيرا، لذا أطلق عليه هذا اللقب، كان أبرزها معسكر النمسا، حيث جاءت إحدى أمهات الأولاد تشتكي من ضرب أحد اللاعبين لابنها وكانت تريد إبلاغ الشرطة، وتم تهدئة الموضوع وأقنعنا الأم بعدم إبلاغ الشرطة".

ومن الجدير بالذكر أن كهربا سبق له اللعب في صفوف ناشئين الأهلي قبل الرحيل إلى إنبي، قبل أن يخوض رحلة احترافية ويعود مجددا للدوري المصري عبر بوابة الزمالك، ليرحل عن الفريق متجها إلى أفيش البرتغالي، ليعود أخيرا إلى ناديه القديم الأهلي.

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