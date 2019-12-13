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نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة فيديو "قوله تعالى خدني"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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الطفل مروان
الطفل مروان
إيمان عبد العاطي
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قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إنه بعد تداول فيديو الطفل مروان على مواقع التواصل الإجتماعي، قُدم بلاغ للنيابة العامة، وتم التوصل إلى هوية صاحبة الفيديو، والقبض عليها، بالشقة سكنها بمنطقة الطالبية، والتحفظ على الطفل مروان وابنتها من زوجها السابق بالنيابة الكلية بالجيزة، لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل لـ" الفجر" أن والد الطفل لديه 4 أبناء من زوجة سابقة، وأن والدة الطفل لديها ابنه من زوج سابق، وليس للطفل صاحب الواقعة أي أشقاء من الوالدين.

وأوضح "عثمان" أنه تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير يتضمن مكوث الطفل مع أي من والديه وفقًا لمصلحته، وإذا ثبت عدم تعرض الطفل لتعذيب أو أزمة نفسية، وطلبه المكوث مع والدته، سوف يضم الطفل إلى حضانة والدته، مع إجراء جلسات علاج نفسي للطفل مع والدته، وإذا ثبت عدم أحقية والدته لحضانته بعد الإنتهاء من التحقيقات والاستمتاع لأقوال الوالدين والطفل، وتعرضه للتعذيب أو رصد أي تجاوزات من الأم بحق الطفل، سوف ينقل حضانته إلى والده.

وقال الطفل "مروان" خلال التحقيقات التي أجريت معه، إن والدته لم تتعدي عليه بالضرب قبل ذلك، وأنه يرفض أن يعيش مع والده، ويرغب في المكوث مع والدته واخته من والدته بشقتها بمنطقة الطالبية، " عايز أعيش مع ماما وأختي".

كما أدلت تهاني إحسان، 36 سنة، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها قامت بتصوير الفيديو المتداول على الفيسبوك، وارسلته لوالد الطفل مروان، لكي تخبره أن الطفل يرفض المكوث مع والده، وأنه يريد أن يعيش معها داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

وأضافت أنها لم يسبق لها التعدي على الطفل قبل ذلك، موضحة أنه صادر لها أحكام حبس ونفقة ضد زوجها، لعدم إنفاقه على الطفل، وذلك عقب طلاقها من " عادل نافع" والد الطفل "مروان" منذ عامين، وزواجه من سيدة آخرى وعدم إنفاقه عليه، رغم أنه يعمل موظف بشركة بترول.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، تمكنت من القبض على صاحبة فيديو " قوله له تعالى خدني"، ظهر اليوم الجمعة، داخل شقتها بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.

وأضاف المصدر ذاته لـ"الفجر"، أنه بعد وصول قوة أمنية لشقة المتهمة تبين عدم تواجدها داخل الشقة، وانتظروا لحين عودتها، وتمكنوا من القبض عليهما، وإقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر بالواقعة تحت رقم 8112، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره منذ أول أمس الأربعاء، وتم تداوله مساء أمس الخميس على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

كان نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعي " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها بشكل، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.
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