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كورة أونلاين مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر online كورة ستار مباراة النصر والتعاون اليوم تابع لايف hd

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:33 م
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بوابة الفجر
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يخوض فريق النصر مع التعاون في تمام الساعة السابعة إلاربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان

تبدأ مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 17:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، الساعة 18:45بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والبحرين والكويت وجزر القمر، الساعة 20:45 بتوقيت موريتانيا وصنعاء، الساعة 21:45 بتوقيت دبي ومسقط، وتلتقون مع مباراة النصر والتعاون عبر فضائية KSA Sports 1 HD بصوت المعلق فارس عوض.

مشوار النصر في الدوري السعودي

افتتح فريق النصر مشواره في الدوري السعودي بالفوز على ضمك بهدفين دون رد،قبل أن يهزم الفتح بهدف دون رد، وبعدها تعادل مع الشباب سلبيا، قبل أن يسقط في فخ الحزم بهدف دون رد، ثم تعادل مع الأهلي بدون أهداف، ثم استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات بالفوز على الرائد بهدفين دون رد، ثم فاز على الهلال بهدفين لهدف، وانتصر بعدها على أبها برباعية دون رد، قبل أن يفوز على الفيصلي بهدفين دون رد.

النصر يخطط للصدارة

يبحث فريق النصر عن تحقيق الفوز السابع له في مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من أجل العودة لصدارة البطولة في ظل الصراع الشرس مع فرق الهلال والأهلي أصحاب نفس النقاط الـ20 في جدول ترتيب المسابقة.

التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد – مايكون بيريرا – عبدالله مادو – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخبيري – بيتروس ماثيوس – يحيي الشهري

خط الهجوم: جوليانو – نور الدين أمرابط – عبدالرزاق حمدالله

التعاون يخطط لقلب الطاولة على النصر

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق التعاون إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط من أجل الوصول للنقطة 22 وإعتلاء قمة ترتيب وانتظار لما ستسفر عنه باق مباريات الجولة وتحديدا مباراتي الهلال والأهلي، التعاون يقع في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعهم من الانتصار في 6 لقاءات والتعادل في لقاء والهزيمة في لقاء.

التشكيل المتوقع للتعاون أمام النصر

حراسة المرمى : كاسيو

خط الدفاع : مدالله العليان _ ريكاردو ماتشادو _ طلال عيسي _ ابراهيم الزبيدي

خط الوسط : ساندرو مانويل _ ريان الموسي _ هيلدون راموس _ نيلدو بيتروليتا _ سيدريك اميسي

خط الهجوم : تاواميا

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