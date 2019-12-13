Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت KSA المفتوحة» مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH النصر اليوم YALLA AlNassr

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة عصام الحضري لـ "كهربا" بعد انضمامه للأهلي

منذ أقل من ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ أقل من ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

منذ ساعتين

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status