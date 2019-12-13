«يلا شوت KSA المفتوحة» مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH النصر اليوم YALLA AlNassr

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي





يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».





مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي





وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.



