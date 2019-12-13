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تامر حسني يروج لفيلمه 'الفلوس' عبر "إنستجرام"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:17 م
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تامر حسني
تامر حسني
روان هيثم محمد
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نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة له تجمعه مع الفنان خالد الصاوي والفنان محمد سلام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "حسني" على الصورة قائلا: انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر في جميع دور العرض، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "مستنيين جدا والله، ربنا يكرمك ويفرحك بتعبك وشقاك زي ما بتفرحنا يا أغلى الناس".

وعلى صعيد أخر شارك "حسني" في العديد من الأعمال الفنية منها: عمر وسلمى، نور عيني، أهواك، تصبح على خير، الفلوس، فرق توقيت، أدم، سيد العاطفي، كابتن هيما، البدلة.

ودارت أحداث فيلم "البدلة" حول خال وابن اخته ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يتنكران بزي ملابس شرطة مما اعتقد الجميع انهم شرطيان حقيقيان.

فيلم "البدلة" من بطولة كلا من: تامر حسني، أكرم حسني، دلال عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، محمود البزاوي، أمينة خليل، ماجد المصري، حسن حسني، محمد ثروت.
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