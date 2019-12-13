حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص

ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟".



وأوضحت الدار، في إجابتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.



وأضافت أن شروط استحقاق استخراج الزكاة أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.





