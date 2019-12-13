نادي الزمالك ردًا على ضم الأهلي لكهرباء: اتحاد الكرة هو المسؤول عن القضية

علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ضم الأهلي لكهربا وعن تناول الإعلام والسوشيال ميديا له بعد أن كانت تطالب بمعاقبته ورحيله عن الفريق بعد تصرفواته الأخيرة مع القلعة البيضاء وجمهورها.



وأضاف أنور أن قضية محمود كهربا أخدت اهتمام كبير، خلال الفترة الأخيرة وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.



وتابع أنور أن نادي الزمالك لم يعد طرف في هذه القضية لإنه اتخذ كل الإجراءات القانونية والشرعية، وأصبح الطرف الرئيسي فى القضية هو أتحاد الكرة.



وأكد على أن نادي الزمالك لم يخطئ في شئ، ورغم ذلك وثقت الجبلاية عقد كهربا مع الأهلي وحصل على مستحقاته.



وأشار أنور أن هناك عقد فى اتحاد الكرة لكهربا مع نادي الزمالك من الأساس، ومسألة قيد اللعب أو عدم قيده لا تؤثر على الشكوي نهائيًا.



وكان قد أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي عن التعاقد مع محمود كهربا بعد مفاوضات، لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من بداية العام الجديد يناير 2020، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيهًا فى الموسم الواحد وجائت الصفقة بعد أن قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي منذ أيام قليله.



ومن المتوقع أن يشارك اللاعب فى تدريبات النادي الأهلي، فى الوقت الذي سيحدده فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

