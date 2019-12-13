حسام فارس يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل فيلمه الجديد "عيد جواز "

كشف الفنان حسام فارس، عن أحداث فيلم "عيد جواز"، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





وأوضح حسام لـ" الفجر الفني "، أن أحداث الفيلم تدور فى إطار رومانسي واجتماعي وتشويقي، مضيفاً أن الفيلم عبارة عن حفلة زواج لإحدى أصدقائهم، وهناك تتقابل الأصدقاء في حفل الزواج، وتبدأ مشاهد فلاش باك تكشف علاقات وقصص غريبة بين الأصدقاء، ويكتشف أحدهم أن زوجته على علاقة بصديقه.





كما أشار حسام فارس، أنهما على وشك الانتهاء من التصوير، حيث لم يتبقى إلا بعض المشاهد القليلة في الفيلم، مضيفاً أن الفيم سيتم عرضه في إجازة منتصف العام الدراسي.





فيلم "عيد جواز" يتضمن كوكبة من النجوم وهم دوللي شاهين، إيهاب فهمى، ندي بهجت، محمد سليمان، حسام فارس، أميرة نايف، نور الكارديكي، عمر خورشيد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أسامة فهمي، وإخراج أحمد عبد الظاهر.





جدير بالذكر أن آخر أعمال حسام فارس مسلسل "مملكة الغجر"، الذي شارك به ضمن السباق الرمضاني الماضي مع الفنانة فيفي عبده.





"مملكة الغجر" بطولة كل من فيفي عبده، حوريه فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، عفاف مصطفى، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.



