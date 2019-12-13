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شاهد.. التجهيزات النهائية لعرض مسرحية "المُحاكمة" بمسرح شباب العالم (صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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المحاكمة
المحاكمة
لمياء علي
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انطلقت التجهيزات الأولى الخاصة لعرض مسرح شباب العالم، وهو من إخراج المبدع خالد جلال.

ولحصل "الفجر الفني"، على مجموعة من الصور من داخل كواليس العرض.

عرض مسرح شباب العالم يضم نخبة من الفنانين وهم: محمد عبده وبسنت صيام وأحمد والي ومريم الجندي وإيمان الشريف وإيمان غنيم وغادة طلعت ومروة عيد وريهام الشنواني وأميرة رضا ورنا خطاب وغيرهم.

جدير بالذكر أن المحاكمة هي عنوان عرض افتتاح النسخة الثانية من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم ومن صياغة  وإخراج خالد جلال.
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