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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية داعمة لحزب الله

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:47 م
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بوابة الفجر
الفجر
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، عقوبات على شخصيات لبنانية داعمة لميليشيا حزب الله.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشخصيات التي تطالها العقوبات الأمريكية من خارج الطائفة الشيعية، فهم (على صالح عاصي وناظم سعيد أحمد وطوني صعب) لتمويلهما "حزب الله .


وأوضحت أن العقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية، لدورها في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الخارج، مشددة على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب بومبيو كل الدول بممارسة الضغط على إيران، قائلًا: "نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين".


وكانت البحرية الأمريكية قد ضبطت وصادرت، مطلع الشهر الجاري، أجزاء من صواريخ إيرانية في بحر العرب، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في اليمن، وسبق وأثبتت تحقيقات عدة بالدليل القاطع أن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها جماعة الحوثي لضرب المدنيين هي من صنع إيران، ما دفع الولايات المتحدة لتعلن عن تأكُدها من تورط إيران فى تزويد الميليشيا الانقلابية بالأسلحة، ورغم أن ذلك يؤكد انتهاك طهران لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن المنظمة الأممية مازالت تتقاعس عن اتخاذ موقف جاد ضد المليشيا الحوثية أو إيران.

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واشنطن لبناننية فرض عقوبات شخصيات حزب الله تمويل

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