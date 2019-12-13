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"أنا مش هربي عيال حد".. التحقيق في واقعة فيديو تعذيب الطفل مروان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والدة "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة، فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخرى، فيما تعدت عليه بالضرب لأنها زهقت منه ومن تربيته، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة
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