استقرار أسعار الذهب عالمية فوق 1400 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث عوض هبوط الدولار آثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية..

و استقر السعر الفوري للذهب عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 % منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1474.40 دولار..“

توقعات بخفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية:





كانت مصادر قالت يوم الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50%، وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.





اسعار المعادن الأخري :





و على صعيد أسعار باقي المعادن، صعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار..

وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا