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استقرار أسعار الذهب عالمية فوق 1400 دولار للأوقية
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:45 م
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رويترز
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استقرت
أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث عوض هبوط الدولار آثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية
للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية..
و استقر
السعر الفوري للذهب عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 % منذ بداية
الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1474.40 دولار..“
توقعات بخفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية:
كانت مصادر قالت يوم الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50%، وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
اسعار
المعادن الأخري :
و على
صعيد أسعار باقي المعادن، صعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار
للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار..
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