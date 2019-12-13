شاهد.. تيم حمو بيكا لـ عادل شكل: "أنت لازم تتهزق وبقيت شغلتنا يا عدلات" (التفاصيل الكاملة)

نشب مشادة بين علي قدورة ونور التوت، أعضاء فريق الشعبية "حمو بيكا" للمهرجانات الشعبية، وبين كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل، وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو عبر حسابتهم المختلفه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

حيث طرح "قدورة والتوت"، مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتوب"، بعنوان : "تفاصيل خناقه علي قدورة ونور التوت لايف وهما بيشلفوا عادل شكل "احترم سنك يا".

وقال الثنائي خلال الفيديو: "يا عادل يا شكل انت راجل كبير ومهزق ، ولازم تتهزق، أن شغلتك مش خالصه، وجيت مع ناس بترازي نفسها، فا انت من هنا ورايح شغلتنا ومش هتتحل".









وأضاف "التوت": "احنا كنا بنحترمك علشان انت راجل كبير، بس انت مهزق ولازم تتهزق.. عندك كام سنه انت علشان تعمل اللي بتعمله ده... علشان الناس اللي بتسمعنا تبقى عارفه الراجل ده غلط في بيكا مرة واتنين وتلاته وبيكا مردش عليه وعدى.. قام دخل عليا وانا بشتم على اليوم السابع قام قايل أحنا بنشتم عليه.. لو عاوزين نشتم عليك هيبقى بالاسم يا قرع يا عدلات".



