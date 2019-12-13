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مؤرخ: إبادة الأرمن على يد العثمانيين حقيقة تاريخية واقعة وثابتة (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:45 م
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الدكتور محمد الشافعي
الدكتور محمد الشافعي
رقية جمال
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قال الدكتور محمد الشافعي، المؤرخ والكاتب، تعقيبًا على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن على يد العثمانيين، إن مسألة إبادة الأرمن مستقرة تاريخية ولسنا في حاجة لإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لها، وهذا الاعتراف مجرد ألاعيب سياسية بين الدول وبعضها.

وأوضح "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه على الدولة التركية أن تعترف بأخطائها، مشددًا على أن هذا الخطأ لا يحمل الدولة التركية الآن أي آثار القانون، لكن عليها الاعتراف بحقيقة تاريخية واقعة وثابتة لا يمكن تكذيبها، مشددًا على أن مسلسل ممالك النار تحدث عن المذابح التي ارتكبها سليم الأول في مصر وكافة الدول العربية.

واعتبر الكاتب والمؤرخ، أن الصراع التركي اليوناني الآن هو إرث لما فعلته الدولة العثمانية في ذلك الوقت، موضحًا أن انزعاج الاتراك من اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن على يد العثمانيين؛ لكونه يمثل ثقل سياسي على المستوى الدولي، منوهًا إلى أن السياسة الامريكية تعيش حالة شيزوفرنيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريح له انه يحب تركيا وبينه وبين الرئيس التركي تفاهمات كثيرة، وقبلها بأسابيع عدد بعقوبات كبيرة على تركيا لإصرارها على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي.
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