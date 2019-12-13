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برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمدالبتال، مساء اليوم الجمعة، ملتقى التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي، بحضور معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

هذا وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، بعدها ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد كلمة، أكد فيها على أن منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية.

وتابع: ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين؛ لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور، مثل اتجاهات العملاء السائدة حالياً في التجارة الإلكترونية، وإدارة المحتوى في التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، والفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، والأسواق الناشئة والتوسع الدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية المملكة 2030.

كما يذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً.

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الكلمات المفتاحية

ملتقى التجارة الإلكترونية المنطقة الشرقية المملكة السعودية أمير الشرقية

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