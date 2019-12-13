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ضبط 22 ألف قرص وعلب أدوية مخدرة داخل صيدلية بالدقهلية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:43 م
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المضبوطات
المضبوطات
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن احباط ترويج 22 ألف و49 قرص وعلبة أدوية مخدرة مخالفة لشروط التداول بإحدى الصيدليات بمركز المنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بالمرور على الصيدلية بالتنسيق من قبل حملة مكونة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وإدارة مكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط 450 قرص ترامادول، 407 قرص بريجابالين، 20 ألف و920 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بمكان غير مرخص، 120علبة نقط ريفوتريل وكلورازيبام، 120 امبول ميدياثيتيك، 32 زجاجة أدوية اسرية بمكان غير مرخص.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم تسليم المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات لعدم وجود ترخيص لمكان تخزينها ولصرفها وتداولها بدون إذن طبيب معتمد.
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الكلمات المفتاحية

المنصورة المخدرات الدقهلية أدوية مخدرة

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