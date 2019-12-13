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الإنتاج الصناعي التركي يسجل معدلات نمو دون التوقعات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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بوابة الفجر
رويترز
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أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة نمو الإنتاج الصناعي التركي بمعدل دون المتوقع بلغ 3.8 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر ، مواصلا الزيادة للشهر الثاني على التوالي بعد تراجعات على مدار عام مع خروج الاقتصاد من حالة الركود.

وكان من المتوقع نمو الناتج 6.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.


ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 0.9 بالمئة في أكتوبر، حسبما قاله معهد الإحصاءات التركي.

 

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