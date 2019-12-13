المركزي الروسي يصدر قرار بشأن الفائدة على الروبل

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.25 بالمئة يوم الجمعة، في خامس خفض لتكاليف الإقراض هذا العام، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في النصف الأول من 2020 بسبب تباطؤ التضخم.





جاء الخفض متوافقا مع توقعات السوق. وتوقع أغلب المحللين في وقت سابق هذا الشهر أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.





وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بسبب تباطؤ التضخم، وهو مؤشر هام يسعى إلى إبقائه تحت السيطرة، إلى 3.4 بالمئة في التاسع من ديسمبر كانون الأول بعد أن نزل لما دون هدف الأربعة بالمئة قبل عدة أسابيع.





وتجاهل الروبل إلى حد كبير تغيير سعر الفائدة، إذ ظل مستقرا عند 62.39 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوياته منذ يوليو تموز 2018.