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الهيئة السعودية للمواصفات تفوز بـ"جائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، بـ"جائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام"، وذلك خلال دورتها السابعة، التي نظمها الملتقى العربي للإعلام برعاية وزارة الإعلام الكويتية وشراكة استراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان.

هذا وقام بتسلم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات "سعد بن عبدالله المسيحل"، في حفل  أقيم بالعاصمة الكويتية، وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات: "نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيرًا بفوزنا بهذه الجائزة، إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية، ولنعرِف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معانٍ لنا جميعًا".

كما نوه "المسيحل"، إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبر استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية.

وأشار إلى أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم، التي أعلنت التزامها بعدد من المعايير والأدوات؛ حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم منها الاستبيان لعدد من الشخصيات وطلاب الجامعة وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغرة داخلية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 16 أبريل 1972م، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يرسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والاستثمار، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة، وكان الهدف منها تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي.

أنشئت الهيئة في عام 2018، مركز للرصد والإنذارعن المنتجات الاستهلاكية الغير آمنة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متخصصة، تتيج للأجهزة الحكومية كافة تبادل البلاغات.

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الكلمات المفتاحية

جائزة الكويت الهيئة السعودية الهيئة المملكة الكويت السعودية الإعلام

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