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محافظة الجيزة تنظم برنامجا سياحيا لوفد مقاطعة هونان الصينية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نظمت محافظة الجيزة برنامجًا سياحيًا لوفد مقاطعة هونان الصينية والذي ترأسة كل من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بمصر والوفد الصيني المرافق له لزيارة عدد من المزارات السياحية بدأت بزيارة المنطقة الاثرية بأهرامات الجيزة.

حيث رافق الوفد الصيني خلاله جولته السياحية ممثلي الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة ومدير منطقة آثار الهرم وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وأشاد الوفد الصيني بحفاوة الاستقبال وبروعه وجمال الآثار المصرية وعبر الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لتواجدهم فى مصر بلد الحضارة والثقافة والتاريخ ورغبتهم في العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء والأهرامات مؤكدين على تنظيم رحلات وبرامج سياحية مجددًا لزيارة مصر والترويج للمزارات السياحية المصرية.

ويذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد استقبل أمس كل من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بمصر والوفد الصيني المرافق له وذلك في إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون في عدد من المجالات.
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