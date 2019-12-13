توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ بين المملكة ومصر





وقع كل من الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، و اللواء أشرف مسلم جاويش مساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر، اليوم الجمعة، على اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ.





هذا وجرى توقيع الاتفاقية خلال استقبال وزير الحج والعمرة في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين، وفقاً لما نقله البيان.





وأضاف البيان، أنه "الطرفين بحثا خلال الاستقبال، عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج المصريين، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية مصر بموسم حج 1441هـ".





هذا وشكر وزير الحج والعمرة عقب توقيع الاتفاقية، الحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.





كما أكد على حرص حكومة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على خدمة جميع الحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية.





ومن جهته أعرب رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين، عن شكره لحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما تبذله من جهود في خدمة الحجاج وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، منوّهًا بالخدمات والتقنيات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.



