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«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث مباشر «مونديال الأندية» BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الهلال PLUS

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث مباشر
مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث مباشر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي بث مباشر بدون تقطيع في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، رابط ماتش الترجي والهلال اليوم بجودة عالية.

أعرب محمد الشلهوب نجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم عن أمله في الوصول بعيدا ببطولة كأس العالم للأندية (الدوحة 2019) مشيرا إلى أن الفريق لديه الطموح دائما للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

ويلتقي الهلال فريق الترجي التونسي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : "نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة ودائما نشعر بأنه المكان الطبيعي لنا. نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا ونتمنى أن تعكس قوة الكرة العربية. الخطوة الأولى دائما تكون في غاية الأهمية".

وأشار :"بالنسبة لي أرى أن الفرق التونسية قوية دائما. أتذكر أننا لعبنا سابقا أمام الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي. الكرة التونسية والدوري التونسي في غاية القوة دائما. وأتمنى أن تكون مباراة الغد ديربي عربي قوي وجيد يعكس مدى قوة الكرة العربية".

وأشار إلى أنه ما زال يتذكر ذكريات المواجهة بين المنتخبين السعودي والتونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.

وأكد اللاعب أن جورجي جيسوس من أفضل المدربين الذين عمل معهم موجها الشكر إليه وعلى الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق.

وقال : "نتمنى التوفيق في مباراة الغد وبعدها نستعد لمباراة فلامنجو بقيادة جيسوس".

وعن التغيير الذي أحدثه المدرب رازفان لوشيسكو منذ توليه المسؤولية ، قال الشلهوب : "استطاع لوشيسكو تهيئتنا نفسيا منذ اليوم الأول له مع الفريق. نشكره على الفترة الماضية ونتمنى استمراره معنا لأن الفريق بحاجة إليه".

وأكد اللاعب أن الهلال يستحق دائما التواجد بين أفضل أندية العالم وأنه يستمتع بالتأكيد بالمشاركة في هذه البطولة.

وأضاف : "فريقنا يتميز بالطموح دائما ونسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم وكذلك الفوز باللقب. تطور الكرة العربية واضح الآن. والوقت حان للمنافسة بقوة خاصة وأن العديد من اللاعبين العرب يتألقون في أكبر دوريات العالم".

وعن انضمام لاعبي الهلال للفريق بعد المشاركة مع المنتخب السعودي وما إذا كان لهذا تأثير سلبي على اللاعبين بدنيا ، قال اللاعب : "رغم ضيق الوقت بين البطولتين ، سيكون اللاعبون جاهزين بدنيا وإن افتقدنا لاعبا مهما للغاية هو سلمان الفرج".

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