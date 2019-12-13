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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الترجي والهلال beIN HD

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر
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أكد خليل شمام نجم فريق الترجي التونسي لكرة القدم أن فريقه سيحاول خلال مباراته المرتقبة غدا أمام الهلال السعودي تفادي الأخطاء التي ارتكبها في مباراة العين الإماراتي بالنسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية ،مشيرا إلى أن الفريق على أهبة الاستعداد لمباراة الهلال ويتطلع لبداية قوية في هذه البطولة.

ويلتقي الترجي فريق الهلال السعودي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : "جئنا للدوحة بكل طموح وإصرار ونسعى لتقديم أقصى ما لدينا في المباراة. لدينا رغبة كبيرة لتحقيق نتائج أفضل في المشاركة الثانية على التوالي. نواجه فريقا قويا غدا ولكن لدينا التركيز التام لتحقيق نتائج أفضل مما حققناها في النسخة الماضية".

وأكد أن الفريق سيحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبها في مباراة العين بالنسخة الماضية. وأوضح : "ربما كانت لدينا ثقة زائدة بعد الفوز باللقب الأفريقي في نوفمبر من العام الماضي قبل خوض البطولة السابقة مباشرة".

وعن خط الهجوم المميز لفريق الهلال وما إذا كانت هناك طريقة خاصة لمواجهته ، قال شمام : "درسنا المنافس جيدا ونقاط القوة والضعف. ندافع بشكل جماعي ونهاجم بشكل جماعي. نسعى دائما لدراسة كل فريق نواجهه. هي مباراة فاصلة وتحتاج فيها للفوز وسنبذل قصارى جهدنا".

وعن غياب بعض اللاعبين عن صفوف الهلال في مباراة الغد ، قال شمام : "المهم أن نركز بشكل جيد في المباراة لأن كل خطأ له حساب. الفريق السعودي لديه العديد من النجوم ولا يهمه غياب لاعب أو أكثر وعلينا أن نتوخى الحذر. والأهم أن نؤدي ما يتوجب علينا في المباراة وأن نشرف نادينا والكرة التونسية".

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