برنامج "الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير أرض تتجاوز مليون متر مربع بالرياض





كشف برنامج تابع لوزارة الإسكان السعودية "الأراضي البيضاء"، مساء اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.





وقال برنامج "الأراضي البيضاء": إنه من المتوقع أن توفر أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية؛ وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة؛ حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.





وأفاد البرنامج التابع لوزارة الإسكان، بأن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع أولًا على المواطنين، ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.





كما أشار البرنامج، إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان؛ لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليًّا.





ويذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من (الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة)؛ علمًا بأن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 8 مارس 2019، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط.



