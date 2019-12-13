Advertisements
Advertisements
Advertisements

live| مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر Al hilal vs Taraji live stream FIFA Club World Cup

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:10 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر
Advertisements
أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم إدراكه لمدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غدا أمام الترجي التونسي الذي يتمتع بالخبرة والثقة لكن فريق الهلال على أتم الاستعداد لهذه المباراة الصعبة.

ويلتقي الهلال فريق الترجي التونسي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : "نحن هنا بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أسيا ومتحمسون لهذه البطولة. في مثل هذه البطولات تكون المباراة التالية حياة أو موت".

وأشار : "الخبرة مهمة جدا في المنافسة على هذا المستوى. ولكن من المهم أيضا الحماس والتنظيم والحافز ولدينا الكثير منها بعد الفوز باللقب الأسيوي. نريد الاستمرار بنفس القوة".

وأكد : "شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة. لدينا أيضا مستويات جيدة ودافع قوي. ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي".

وأضاف : "المشاركة في البطولة الحالية لحظة رائعة وتجربة جيدة. نشعر بالسعادة لما أنجزناه أسيويا ولكننا نعلم أن مباراة الغد شيء آخر ويجب أن تكون لدينا الجاهزية والحافز. في هذه المباريات ليس هناك مجال آخر سوى الفوز. أعتقد أن الفريق لديه إرادة ورغبة قوية في الفوز بالمباراة".

وعما إذا كانت الفرصة الذهبية سانحة أمام الفريق للفوز باللقب ، قال لوشيسكو : "نركز الآن على المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا الوصول بعيدا في البطولة".

وعن استعداد سيباستيان جيوفينكو وياسر الشهراني لمباراة الغد وسط بعض الإصابات التي ضربت الفريق ، قال لوشيسكو : "في هذه الفترة من الموسم ، كل فريق يعاني من المشاكل. ولكن كل الفرق جاهزة لتعطي أكثر مما لديها. أتوقعها مباراة صعبة لأن الفريقين يقدمان كرة جيدة وإن اختلفت في أسلوبها. نسعى دائما للتحكم في سير مجريات المباراة".

وأكد لوشيسكو : "الهلال يضم بين صفوفه لاعبين شاركوا في النهائي الأسيوي سابقا. وللفوز بلقب دوري الأبطال يجب أن تتمتع بالخبرة".

وأشار لوشيسكو إلى أن سلفه المدرب البرتغالي جيسوس من أفضل المدربين ولديه خبرة كبيرة.

وأكد لوشيسكو : "هناك العديد من خطط اللعب تمكن أي فريق من الفوز ولكن بنسب متفاوتة. نريد التأهل للدور المقبل. وكل من الفريقين لديه نقاط قوة ولكن لا يمكن أن يعتبر اللاعبون قبل المباراة إنها محسومة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر متي مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر كورة لايف مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة

شرط مثير في عقد جوارديولا يقربه من برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مقابلة الترجي والوداد بث مباشر رابط يلا شوت مباراة الترجي والوداد CoolKora لعبة الترجي اليوم yalla taraji

الهلال ضد أوراوا.. كيف جاءت نتيجة آخر مباراة بينهما ؟.. وسجل مواجهات الزعيم أمام أندية اليابان

لايف hd بث مباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على الأسطورة يوتيوب live

مدرب الهلال السعودي: ألعب لتكرار الفوز على أوراوا في اليابان

إلغاء الحصة الأخيرة غدا في مدارس "بيشة" بسبب مباراة الهلال

قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. كورة لايف رابط ماتش الهلال Alhilal

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status