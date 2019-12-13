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إيمي سمير غانم تعلق على صورها: "فراغ وتفاهه وأمل"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:41 م
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إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
رشا عادل
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نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الصور مرتدية "جاكيت جينز وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج خفيف".

وعلقت إيمي سمير، على الصور قائلة: "فراغ وتفاهه وأمل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "والله مش تفاهه والله انك عسل ربي يسعدك" وأضاف آخر "أحلى فراغ يكفينا نشوفك ربي يحميكي ياروحي قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "والله انك قمر بكل الاشكال".

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم، مسلسل "سوبر ميرو"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سمير غانم، ومحمد ثروت، وحمدي المرغني، وأحمد سلطان، والمسلسل من تأليف أحمد محي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.
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