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"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:07 م
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عدلي القيعي
عدلي القيعي
عمر محمد
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أجل مسؤولو النادي الأهلي الاعلان عن صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي من أمس الخميس إلى اليوم الجمعة.

 

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا


وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف قادمة تبدأ من يناير المقبل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية.

 

وقرر النادي الأهلي تأجيل صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" 24 ساعة رغبة من عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء لحين تسلم كهربا خطاب رسمي من ناديه بفسخ العقد فعليا وسداد قيمة الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 400 ألف دولار حتى يستكمل الأهلي إجراءات قيد اللاعب بشكل قانوني وسليم خلال الساعات القادمة.

 

وأعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء.

 

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه اهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من سنوات.

 

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.

 

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل .

 

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

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عدلي القيعي رياضة القيعي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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