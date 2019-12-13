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حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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نشب حريق في ميدان المطار بمنطقة مبارك الستين بمدينة دمياط الجديدة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في أحد الفتحات والتي تحتوي على موتور، عصر اليوم الجمعة، مما تسبب في حالة من الذعر لدى أهالي المنطقة خشية تفاقم الحريق وتعطل حركة السير نسبيا في المنطقة.

وتجمهر الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق، وتم إخطار قوات الحماية المدنية لإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء السيطرة على الحريق.

وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
حريق بميدان المطار بمنطقة مبارك الستين في مدينة دمياط الجديدة
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