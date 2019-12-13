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"بعد 5 وقائع".. حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكانية بالجيزة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام لاتهامهما بسرقة الشقق السكانية بمنطقة الجيزة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات، أن العاطلين يقومان بسرقة الشقق السكانية، حيث سرقوا 5 شقق بمنطقة الجيزة، فيما ضبط بحوزتهما فرد خرطوش وطلقة للدفاع عن أنفسهما، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، فيما أرشدا عن المسروقات.

وتمكنت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة 5 شقق سكنية، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما  على فرد خرطوش، وطلقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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